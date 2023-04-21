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Ринат Дасаев высказался об идее изменения формата проведения РПЛ

Ринат Дасаев высказался об идее изменения формата проведения РПЛ
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Прославленный советский вратарь Ринат Дасаев выступает за возвращение Российской Премьер-Лиги к формату «весна-осень».

«Изменение формата проведения чемпионата России? Для меня самый привычный формат — это весна-осень. Как раньше играли. Лучше ничего не менять, оставить 30 туров и вернуть формат весна-осень», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Первый тур чемпионата России проводится в июле, а летне-осенняя часть обычно заканчивается в ноябре. Команды возвращаются к матчам в феврале-марте следующего года и играют до мая. В этом году матчи последнего тура РПЛ (3 июня), а также финал Фонбет Кубка России (11 июня) состоятся летом из-за нового формата кубкового турнира.

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