Гусев: из игроков «Динамо» сделали героев, они талантливы, но не оправдывают ожиданий

Спортивный комментатор и болельщик «Динамо» Виктор Гусев признался, что у него есть большая претензия к нынешним футболистам московской команды.

«У меня большая претензия к футболистам нынешнего поколения «Динамо», из которых уже сделали героев. Да, они очень талантливы, но не оправдывают ожиданий. Кто именно? Не буду называть имена, они все на слуху. Но они ничего такого серьезного не сделали. Лидеры нынешнего «Динамо» показывают отдельные моменты в отдельных матчах», — приводит слова Гусева РБ Спорт.

«Динамо» в 23 матчах Российской Премьер-Лиги набрало 39 очков и занимает в турнирной таблице пятое место, отставая от идущего четвёртым ЦСКА на пять очков. В Фонбет Кубке России москвичи вылетели от «Акрона».