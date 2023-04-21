Корнаухов: такими, как Фернандес, не разбрасываются. Хочется, чтобы он играл в ЦСКА

Бывший игрок ЦСКА Олег Корнаухов высказался на тему потенциального возвращения в Российскую Премьер-Лигу Марио Фернандеса.

«Хочется, чтобы такие футболисты, как Фернандес, играли в ЦСКА. Такими игроками не разбрасываются. Но захочет ли сам Марио, ведь он уезжал в Бразилию по семейным причинам? Главное — его желание. Мы какое-то время не видели, как он играет, но, зная его, думаю, что он в порядке. Марио Фернандес в оптимальной форме — игрок стартового состава», — сказал Корнаухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

Напомним, 32-летний Фернандес накануне расторг контракт с бразильским «Интернасьоналом». На фоне ухода игрока из бразильского клуба появились слухи о возможном возвращении Фернандеса в Российскую Премьер-Лигу.

В составе ЦСКА Фернандес провёл 259 матчей, в которых забил девять голов. Также в активе защитника 33 матча за сборную России (пять мячей).