Андрей Мостовой рассказал, почему достиг хорошего взаимопонимания с бразильцами в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о своём хорошем взаимопонимании с бразильскими легионерами команды.
«Думаю, здесь совокупность всего. Мы все вместе пришли как раз. Ну а этот год, получается, Дуги и Вендел рядом со мной. Хочешь не хочешь — будешь понимать, кто куда бежит. Ну и, конечно, это наигровки командные. Мне очень комфортно с ними играть, мы понимаем друг друга.
С кем из наших иностранцев у меня самая близкая дружба? С Барриосом, наверное. Мы и в раздевалке рядом сидим, и в Питере можем время провести вместе. Это такой крейзи-парень, но с открытой душой, всегда честный. Я его обожаю. Дай бог, чтобы мы ещё долго играли вместе. Похожие отношения у меня с Крисом Нобоа. Кучо, кстати, с ним тоже хорошо общается. Крис в Питер приезжает — всегда вместе где-то сидим», — приводит слова Мостового пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.
- 21 апреля 2023
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