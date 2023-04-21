Андрей Мостовой рассказал, почему достиг хорошего взаимопонимания с бразильцами в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о своём хорошем взаимопонимании с бразильскими легионерами команды.

«Думаю, здесь совокупность всего. Мы все вместе пришли как раз. Ну а этот год, получается, Дуги и Вендел рядом со мной. Хочешь не хочешь — ​будешь понимать, кто куда бежит. Ну и, конечно, это наигровки командные. Мне очень комфортно с ними играть, мы понимаем друг друга.

С кем из наших иностранцев у меня самая близкая дружба? С Барриосом, наверное. Мы и в раздевалке рядом сидим, и в Питере можем время провести вместе. Это такой крейзи-парень, но с открытой душой, всегда честный. Я его обожаю. Дай бог, чтобы мы ещё долго играли вместе. Похожие отношения у меня с Крисом Нобоа. Кучо, кстати, с ним тоже хорошо общается. Крис в Питер приезжает — ​всегда вместе где-то сидим», — приводит слова Мостового пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.