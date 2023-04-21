Анчелотти: об игроках никто не думает, надо что-то менять

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти выступил с критикой существующего календаря, с сарказмом заметив, что у игроков остаётся слишком мало времени для отдыха и восстановления.

«Мы должны делать своё дело, бороться в каждом матче. Борьбу в Лиге чемпионов будем вести до конца, и совершенно ясно, что оставшиеся игры чемпионата также важно проводить максимально собранно, чтобы сохранять динамику. Моя команда выглядит хорошо. Но календарь слишком плотный, слишком много матчей, так что приходится оценивать здоровье каждого игрока, особенно тех, кто является важной частью коллектива. Здесь каждый думает о своих проблемах: у Ла Лиги свои требования, у федерации Испании свои, УЕФА или ФИФА заботят свои планы, а об игроках никто не думает. Что-то надо менять.

У нас нет проблем из-за того, что мы используем один и тот же состав. Мы не жалуемся на матчи во вторник или среду, потому что за три дня можно хорошо восстановиться. Я даже слышал, что мы даём футболистам слишком много свободного времени… Я посмотрел на календарь и сказал себе, что ошибся, но нет. За четыре месяца, с 30 декабря, у нас было восемь выходных, не считая перерыва на игры сборных. Их было всего восемь», – приводит слова Анчелотти Marca.