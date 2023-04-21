Андрей Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча «Зенита» с «Динамо»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о предстоящем матче с «Динамо» в 24-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Жду обоюдоострой игры? Не знаю, насколько обоюдоострой, но мы точно должны реабилитироваться за Кубок. Потому что перед нашими фанатами конфуз такой произошёл. «Вираж» может приходить только на игры Кубка, к сожалению, а мы лишили его такой возможности. Очень будем заряжены. Будет хорошая игра, агрессивная с нашей стороны», — приводит слова Мостового пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.
Матч между «Зенитом» и «Динамо» состоится завтра, 22 апреля. Начало – в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Андрей Мостовой в нынешнем сезоне забил шесть голов и отдал пять результативных передач в 30 матчах.
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