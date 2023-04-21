Сергей Шустиков завершил карьеру и вернулся на административную работу в «Торпедо»

Бывший капитан московского «Торпедо» Сергей Шустиков закончил игровую карьеру и получил административную должность в клубе.
«Представитель третьего поколения легендарной династии торпедовских капитанов закончил игровую карьеру […] Сергей будет заниматься обеспечением взаимодействия между болельщиками и клубом и работать над тем, чтобы у «Торпедо» появилось как можно больше новых поклонников!
Не переживайте, Василий Петраков остаётся – теперь он возглавляет очень значимое направление – создание Музея славы нашего клуба!» – сообщает пресс-служба «Торпедо».
Последней профессиональной командой Шустикова был казахстанский «Акжайык» (49 матчей, один гол), а до этого защитник в течение пяти лет выступал за «Торпедо», проведя 93 игры во Второй и Первой лигах.
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