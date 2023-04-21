Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Шустиков завершил карьеру и вернулся на административную работу в «Торпедо»

Сергей Шустиков завершил карьеру и вернулся на административную работу в «Торпедо»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший капитан московского «Торпедо» Сергей Шустиков закончил игровую карьеру и получил административную должность в клубе.

«Представитель третьего поколения легендарной династии торпедовских капитанов закончил игровую карьеру […] Сергей будет заниматься обеспечением взаимодействия между болельщиками и клубом и работать над тем, чтобы у «Торпедо» появилось как можно больше новых поклонников!

Не переживайте, Василий Петраков остаётся – теперь он возглавляет очень значимое направление – создание Музея славы нашего клуба!» – сообщает пресс-служба «Торпедо».

Последней профессиональной командой Шустикова был казахстанский «Акжайык» (49 матчей, один гол), а до этого защитник в течение пяти лет выступал за «Торпедо», проведя 93 игры во Второй и Первой лигах.

Материалы по теме
Игрок «Торпедо» Самсонов: с приходом Клотета команда стала повеселее и взбодрилась
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023