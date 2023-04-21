Юрий Желудков считает, что у «Динамо» не будет шансов в игре с «Зенитом»
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Легенда «Зенита» Юрий Желудков дал свой прогноз на матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором санкт-петербургский «Зенит» на своём поле сыграет с московским «Динамо».
«Зениту» будет сложно в каждой игре – на чемпионов настраиваются по-другому. Но думаю, что «Зенит» обыграет «Динамо». Другого исхода не будет – у «Динамо» не будет шансов», – сказал Желудков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Матч «Зенита» и «Динамо» состоится в субботу, 22 апреля, на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свиток арбитра Виталия Мешкова прозвучит в 19:00 мск.
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 23 туров с 55 очками, «Динамо» расположилось на пятом месте, в активе команды 39 очков.
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