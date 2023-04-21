Общее собрание Российской Премьер-Лиги состоится 26 апреля

Российская Премьер-Лига проведёт общее собрание 26 апреля, в среду, об этом сообщила пресс-служба организации.

В ходе заседания будут рассмотрены варианты календаря РПЛ на будущий сезон, а также выбран мяч.

Полная повестка дня заседания выглядит так:

о структуре календаря РПЛ сезона 2023/2024;

о подготовке к сезону-2023/2024;

о выборе игровых мячей для сезона-2023/2024;

о вопросах судейства РПЛ;

о выборе делегата от АФК «РПЛ» для участия в очередной конференции РФС;

об утверждении Положения о Правлении АФК «РПЛ»;

о выборе аудиторской компании;

о выборе кандидатов в исполком РФС от АФК «РПЛ».

Отметим, что в последнее время в футбольной среде обсуждается вопрос изменения формата чемпионата России, в частности, речь ведётся о внедрении стадии плей-офф или разбивки команд на группы в третьем круге.