Общее собрание Российской Премьер-Лиги состоится 26 апреля

Российская Премьер-Лига проведёт общее собрание 26 апреля, в среду, об этом сообщила пресс-служба организации.
В ходе заседания будут рассмотрены варианты календаря РПЛ на будущий сезон, а также выбран мяч.
Полная повестка дня заседания выглядит так:
о структуре календаря РПЛ сезона 2023/2024;
о подготовке к сезону-2023/2024;
о выборе игровых мячей для сезона-2023/2024;
о вопросах судейства РПЛ;
о выборе делегата от АФК «РПЛ» для участия в очередной конференции РФС;
об утверждении Положения о Правлении АФК «РПЛ»;
о выборе аудиторской компании;
о выборе кандидатов в исполком РФС от АФК «РПЛ».
Отметим, что в последнее время в футбольной среде обсуждается вопрос изменения формата чемпионата России, в частности, речь ведётся о внедрении стадии плей-офф или разбивки команд на группы в третьем круге.
- 21 апреля 2023
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