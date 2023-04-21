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Моуринью — о критике от Кассано: давайте не будем обманываться его историями

Моуринью — о критике от Кассано: давайте не будем обманываться его историями
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью продолжил заочные словесные пикировки с бывшим игроком римлян и сборной Италии Антонио Кассано, который регулярно критикует португальца в СМИ.

Португальский специалист давал комментарии журналистам Sky Sports после победы команды в матче с «Фейеноордом» (4:1). Услышав от журналиста, что студия канала сейчас «полна чемпионов», Моуринью не упустил возможность подколоть Кассано.

«Значит, Кассано там нет, не так ли? Ему нет дела до футбола. Он не любит работать, он не может общаться и разговаривать, давайте не будем обманываться его историями», – сказал Жозе в микрофон, вызвав взрыв смеха в студии.

«Рома», одолев «Фейеноорд» в четвертьфинале Лиги Европы, вышла в 1/2 финала турнира, где сразится с леверкузенским «Байером».

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