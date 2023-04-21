Андрей Мостовой: «Зенит» — фаворит ещё до начала РПЛ, раздражитель для всех
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, как команде удаётся поддерживать оптимальную форму, несмотря на то что клуб ещё до начала сезона Российской Премьер-Лиги является фаворитом на победу.
«Как не надеть на себя медали заранее? Мы фавориты ещё до начала чемпионата, идём с первых туров в лидерах. Это не то что привыкание — иммунитет. Идёшь на первом месте, все тебя пытаются догнать. «Зенит» — раздражитель для всех, и мы привыкли, что расслабляться нельзя. По нашим матчам видно, что, когда мы играем с командами из верхней части таблицы, мы максимально заряжены», — приводит слова Мостового пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.
Андрей Мостовой в нынешнем сезоне забил шесть голов и отдал пять результативных передач в 30 матчах.
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