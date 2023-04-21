Жуниньо рассказал, как «Лион» упустил возможность подписать Онана

Прошлым летом по истечении контракта с амстердамским «Аяксом» голкипер Андре Онана мог перейти в «Лион». Камерунец подписал контракт с миланским «Интером», и бывший спортивный директор французского клуба Жуниньо объяснил провал этой операции.

«По Онана, когда к нам прибыл Петер Бош, была такая возможность. Все в клубе были согласны, что он – отличный кандидат. Это был шанс, мы должны были взять этого перспективного вратаря, дело оставалось за тем, чтобы отправить официальное предложение. Мы были недалеки от того, чтобы договориться с ним, но, поскольку он был свободен от контрактных обязательств, конечно, нам надо было действовать быстро. Мы должны были отправить предложение, чтобы не потерять возможность. Это наша вина, мы не давили сильно.

Когда приехал Бош, он показал нам свои планы и сказал, что Онана – идеальный вратарь, потому что он отлично играет ногами. Было бы лучше для клуба и команды, если бы Антони Лопеш стал в такой ситуации вторым номером», — сказал Жуниньо в эфире RMC.