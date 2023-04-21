Лионель Месси набрал 30 очков по системе «гол+пас» в чемпионате Франции

Аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси отдал очередную результативную передачу в матче 32-го тура чемпионата Франции, в котором парижане встречают с «Анже» на стадионе имени Раймона Копа. Таким образом, Месси оформил 15 ассистов в текущем сезоне Лиги 1 и забил 15 голов.
Как сообщает Opta, отдать как минимум 15 пасов и забить как минимум 15 голов за один сезон в чемпионате Франции до Лионеля удавалось только двум игрокам. Год назад, в сезоне-2021/2022 это сделал партнёр Месси по «ПСЖ» Килиан Мбаппе (28+17), а в сезоне-2011/2012 блистал лидер «Лилля» бельгиец Эден Азар (20+16).
Что касается матча с «Анже», то к концу первого тайма «ПСЖ» вёл со счётом 2:0. Дубль оформил Мбаппе, вышедший в лидеры гонки бомбардиров чемпионата. На его счету теперь 22 забитых мяча.
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