«Тоттенхэм» намерен пригласить Рамона Мончи на место Фабио Паратичи

Клуб английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» видит в спортивном директоре «Севильи» Рамоне Мончи потенциального преемника Фабио Паратичи, сообщает 90min со ссылкой на свои источники.
Паратичи подал в отставку с поста футбольного директора «Тоттенхэма» в пятницу, 21 апреля, после того как апелляционный суд Италии оставил в силе 30-месячный запрет заниматься футболом во всём мире.
Ранее в этом месяце «Тоттенхэм» подтвердил, что Скотт Манн присоединится к клубу в качестве нового футбольного директора в конце сезона, но его полномочия будут отличаться от тех, которые были у Паратичи.
Несмотря на заявления лондонского клуба о том, что решение ФИФА распространить «бан» Паратичи на весь мир, застало «шпор» врасплох, «Тоттенхэм» подыскивал замену итальянцу с тех пор, когда ему впервые предъявили обвинение в конце 2022 года. Одним из главных претендентов становится Мончи, который, вероятно, покинет «Севилью» в конце этого сезона после разочаровывающей внутренней кампании.
- 22 апреля 2023
-
00:15
-
00:10
-
00:06
-
00:04
-
00:03
- 21 апреля 2023
-
23:52
-
23:46
-
23:38
-
23:37
-
23:32
-
23:27
-
23:19
-
23:14
-
23:03
-
22:53
-
22:36
-
22:19
-
22:15
-
22:06
-
21:55
-
21:45
-
21:38
-
21:28
-
21:25
-
21:21
-
21:05
-
21:00
-
20:50
-
20:39
-
20:37
-
20:32
-
20:25
-
20:07
-
19:59
-
19:55