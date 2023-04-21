«Тоттенхэм» намерен пригласить Рамона Мончи на место Фабио Паратичи

Клуб английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» видит в спортивном директоре «Севильи» Рамоне Мончи потенциального преемника Фабио Паратичи, сообщает 90min со ссылкой на свои источники.

Паратичи подал в отставку с поста футбольного директора «Тоттенхэма» в пятницу, 21 апреля, после того как апелляционный суд Италии оставил в силе 30-месячный запрет заниматься футболом во всём мире.

Ранее в этом месяце «Тоттенхэм» подтвердил, что Скотт Манн присоединится к клубу в качестве нового футбольного директора в конце сезона, но его полномочия будут отличаться от тех, которые были у Паратичи.

Несмотря на заявления лондонского клуба о том, что решение ФИФА распространить «бан» Паратичи на весь мир, застало «шпор» врасплох, «Тоттенхэм» подыскивал замену итальянцу с тех пор, когда ему впервые предъявили обвинение в конце 2022 года. Одним из главных претендентов становится Мончи, который, вероятно, покинет «Севилью» в конце этого сезона после разочаровывающей внутренней кампании.