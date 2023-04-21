Елена Вяльбе рассказала, почему люди смотрят матчи европейских чемпионатов, а не РПЛ

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о своём отношении к футболу.

«Почему наш футбол активно народ не смотрит, а смотрит английскую Премьер-лигу, немецкий или итальянский чемпионаты? Потому что там интереснее. Там больше конкуренция. А у нас всё ясно: «Зенит», и всё. Смотрю ли я футбол? Редко, но смотрю.

С внуком за «Спартак» поболеть? В этом году у меня не было возможности посмотреть. Как-нибудь сходим. Они ходят периодически на стадион», — приводит слова Вяльбе «Спорт-экспресс».

Внук Елены Вяльбе Даниил занимается в академии московского «Спартака». Красно-белые занимают в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги третье место, набрав 45 очков. Выше располагаются «Ростов» (46) и «Зенит» (55).