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Зенит — Динамо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
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«Зенит» — «Динамо»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Зенит» — «Динамо»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 22 апреля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Встретятся местный «Зенит» и московское «Динамо». Стартовый свисток Виталия Мешкова прозвучит в 19:00 мск.

Прямая трансляция матча будет доступна на телеканале «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига. 24-й тур
22 апреля 2023, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит» потерял очки только в двух из последних семи матчей чемпионата России, проиграв ЦСКА 19 марта (0:1) и в прошлые выходные поделив очки с «Ростовом» (0:0). Команда Сергея Семака сохранила за собой лидерство в РПЛ с 55 очками.

«Динамо» в последнем туре одолело дома «Пари НН» (3:1). Во втором матче чемпионата подряд подопечные Славиши Йокановича забили три мяча и сейчас занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 39 очков.

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