The Telegraph: Почеттино — фаворит на пост главного тренера «Челси»

«Челси» может назначить специалиста Маурисио Почеттино на пост главного тренера команды.
Как сообщает The Telegraph, с аргентинцем провели не один раунд переговоров, в результате которых тренер стал фаворитом на пост главного тренера лондонского клуба. «Челси» принял во внимание тот факт, что Почеттино преуспел в «Тоттенхэме», боролся за победу в АПЛ и вышел в финал Лиги чемпионов с молодой командой.
50-летний Почеттино был уволен из «ПСЖ» летом 2022 года. С тех пор знаменитый аргентинский специалист находится без работы.
Напомним, «Челси» уволил Грэма Поттера с поста главного тренера клуба 2 апреля. Временным главным тренером клуба назначен Фрэнк Лэмпард. Под его руководством команда потерпела четыре поражения подряд.
На данный момент «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 39 очков.
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