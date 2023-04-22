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Артета — о 3:3 с «Саутгемптоном»: Арсенал снова себе всё усложнил, но ошибки — часть игры

Артета — о 3:3 с «Саутгемптоном»: Арсенал снова себе всё усложнил, но ошибки — часть игры
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал результат матча 32-тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном».

«Очевидно, мы недовольны результатом, мы снова себе усложнили задачу, но ошибки — часть игры. Однако за реакцию, которую показала команда, я полюбил игроков сильнее, чем когда-либо прежде. Это невероятно. Мы начали отыгрываться, но снова пропустили нелепый гол, а в итоге вообще должны были побеждать. Мы создали достаточно моментов, но не реализовали их, это разочаровывает».

«В АПЛ нельзя пропускать три гола, иначе будет очень трудно выиграть. Реакция нашей молодой команды была невероятной, приятно было наблюдать за тем, как мы создавали моменты и проявляли характер. Я могу сказать, что люблю своих игроков. Мы проигрываем, а они больше, чем кто-либо другой, хотят победить», — приводил слова Артеты BBC.

Ничья с «Саутгемптоном» стала третьей подряд для «Арсенала» в АПЛ. Отрыв «Арсенала», лидирующего в турнирной таблице АПЛ, составляет 5 очков. У идущего вторым «Манчестер Сити» есть игра в запасе.

26 апреля «Арсенал» сыграет с «Манчестер Сити» на выезде в матче 33-го тура английской Премьер-лиги.

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