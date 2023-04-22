Антуан Гризманн рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в «Барселоне»
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Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в первый год после перехода в «Барселону».
«Это был тяжёлый год. Я был запасным, не играл. Система игры была другой, я выходил на иной позиции… Мне пришлось ко всему этому привыкать.
Второй год мне понравился, я получал удовольствие», – приводит слова Гризманна DAZN.
Гризманн выступал за «Барселону» с 2019 по 2021 год.
По системе «гол+пас» Гризманн в текущем сезоне набрал 18 очков (11 голов, семь передач), он уступает только Роберту Левандовскому (23 – 17+6). Если Антуан сохранит динамику, то сможет превысить планку в 20 очков в Ла Лиге впервые с 2016 года, с момента своего первого выступления за мадридский клуб.
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