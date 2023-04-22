Хосеп Гвардиола оценил шансы «Манчестер Сити» завоевать требл в текущем сезоне
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал возможность завоевания его командой требла в текущем сезоне. Английский клуб претендует на победу в трёх турнирах в этом сезоне – АПЛ, Лиге чемпионов и Кубке Англии.
«Посмотрите, насколько далеко мы от этого, прежде чем начать говорить об этом. 11 матчей. Мы далеко.
Я уже много раз говорил. Много ли раз в этой удивительной стране выигрывали требл? Один. Это наши соседи», – приводит слова Гвардиолы ESPN.
«Манчестер Юнайтед» выиграл три главных трофея в 1999 году.
«Манчестер Сити» встретится с «Шеффилд Юнайтед» в полуфинале Кубка Англии. В 1/2 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет с «Реалом».
Фанат преследует Гвардиолу на велосипеде ради фотографии:
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