Хосеп Гвардиола оценил шансы «Манчестер Сити» завоевать требл в текущем сезоне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал возможность завоевания его командой требла в текущем сезоне. Английский клуб претендует на победу в трёх турнирах в этом сезоне – АПЛ, Лиге чемпионов и Кубке Англии.

«Посмотрите, насколько далеко мы от этого, прежде чем начать говорить об этом. 11 матчей. Мы далеко.

Я уже много раз говорил. Много ли раз в этой удивительной стране выигрывали требл? Один. Это наши соседи», – приводит слова Гвардиолы ESPN.

«Манчестер Юнайтед» выиграл три главных трофея в 1999 году.

«Манчестер Сити» встретится с «Шеффилд Юнайтед» в полуфинале Кубка Англии. В 1/2 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет с «Реалом».

Фанат преследует Гвардиолу на велосипеде ради фотографии: