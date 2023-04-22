Forbes: Давид де Хеа близок к заключению нового контракта с «Манчестер Юнайтед»
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Испанский голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа близок к подписанию нового контракта с клубом. Об этом сообщил Forbes.
Действующий контракт 32-летнего голкипера истекает этим летом, и ранее сообщалось, что первое предложение о продлении соглашения де Хеа отклонил. Отмечалось, что испанскому футболисту придётся пойти на сокращение зарплаты, чтобы остаться в «Манчестер Юнайтед», и де Хеа не был готов пойти на это.
Однако, по информации Forbes, в «Юнайтед» приняли принципиальное решение сохранить Давида де Хеа, и сейчас стороны близки к заключению нового контракта. В текущем сезоне испанский голкипер сыграл 48 матчей во всех турнирах и помог манкунианскому клубу выиграть Кубок английской лиги.
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