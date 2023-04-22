Садыгов ответил на вопрос, могли ли его ставить в состав «Химок» из-за влияния отца

Нападающий «Химок» Илья Садыгов рассказал, могли ли его ставить в состав из-за влияния отца, инвестора футбольного клуба.

«Ни разу такого не было. Ни с одним тренером. У Черевченко, например, я вообще не играл. Но к нему тоже отношусь с большим уважением. Как минимум за то, что он мне дал возможность быть в этой команде: я тренировался, старался доказать свою состоятельность. Но на тот момент для меня сам факт нахождения в Премьер-лиге, пусть и на скамейке, уже был частичной реализацией мечты.

Если серьёзно, ваши коллеги же недавно делали интервью с Гогниевым. Спартак Артурович сказал, что никто не влезал в состав и не говорил, кого выпускать на поле. Мне нечего добавить.

Окей, даже если гипотетически представить и пофантазировать, что что-то такое существует… Смотрите, сейчас же пришёл Андрей Викторович Талалаев. Получается, ему тоже должны были сказать? Тогда бы я вышел и сыграл 90 минут. Ну это же бред!

Не было желания сменить команду, чтобы избавиться от подобных разговоров? Есть только одна причина, чтобы сделать это: игровая практика. Уйду, если пойму: у меня вообще нет шансов пробиться в состав. А околофутбольные моменты точно не повод для такого шага.

Грубо говоря, если бы я не был тем, кем являюсь, меня бы воспринимали как обычного среднего футболиста. И вообще бы не вспоминали. Но людям интересны слухи и домыслы… Окей, это их право. И их проблемы», — приводит слова Садыгова «Спорт-экспресс».

В «Химках» футболист играет с лета 2021 года. В этом сезоне 22-летний форвард провёл 16 матчей в РПЛ, отметившись 1 голом. «Химки» идут на 15-м месте турнирной таблице, набрав 13 очков в 23 матчах чемпионата России.