«Даже если бы там сыграл Погба, мы бы его не увидели». Шалимов раскритиковал поле «Акрона»

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о результате матча 1/2 финала Пути регионов Кубка России, в котором встречались «Акрон» и «Спартак». Встреча закончилась победой «Акрона» со счетом 2:1.
«Я в эфире «Матч ТВ» спорил с Володькой по полю. Но оно действительно влияет. Безусловно, «Спартак» заслуживает критики — несмотря на потери в составе и поле, одна из ведущих команд РПЛ обязана обыгрывать 12-ю команду Первой лиги.
Но у меня ощущение, что иностранцы «Спартака», такие, как Мартинс и Бальде, увидели синтетику во второй раз в жизни — в Оренбурге и вот Жигулевске. Мартинс выглядел просто плохо, причем плохо технически — если грубо, как корова на льду. Это важно — потому что неточная передача, обработка мяча приводили к тому, что команда получает контратаку, разворачивается и бежит назад. Когда таких моментов много, это просто ломает игру. Вижу, что ребята из системы «Спартака» — Игнатов, Денисов — адаптированы к синтетике, они знают его по «Спартаку-2».
Синтетическое поле нивелирует разницу в мастерстве. Думаю, если бы на это поле приехал Погба, мы бы тоже его не увидели — физически сильным игрокам тяжело на таком газоне», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».
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