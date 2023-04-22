Матчи ФНЛ могут начать показывать в Индии

Президент ФНЛ Наиль Измайлов сообщил, что лига может продать права на телетрансляции матчей первенства России в Индии.

«Есть ли планы показывать матчи ФНЛ в Индии? Как вариант – да. Есть такие планы. Как я понимаю, многие российские букмекеры пытаются зайти на индийский рынок, поэтому, возможно, мы договоримся. С Китаем и Индией, может быть, полпланеты и не охватим, но три миллиарда — это хорошая цифра», — приводит слова Измайлова «РБ Спорт».

Напомним, ранее стало известно, что ФНЛ продала на показ матчей лиги Китаю.

Договор заключён до конца текущего сезона-2022/2023 с возможностью пролонгации. Следить за трансляциями матчей можно через мессенджер WeChat (около миллиарда активных пользователей), а также через сервис Doyuin.