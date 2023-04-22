Измайлов: в Китае большая аудитория. Хотим, чтобы российский футбол был интересен там

Президент ФНЛ Наиль Измайлов высказался насчёт продажи прав на телетрансляции матчей в Китае.
«Мы продали права на показ матчей в Казахстане и Китае. Хотим, чтобы команды, футболисты Первой лиги и вообще российские футбольные матчи стали привлекать интерес в огромной стране. Охват WeChat, на платформе которого идут трансляции, сейчас – под 1,5 миллиарда человек, также огромный охват у платформы Douyin.
Если мы отхватим даже небольшой кусочек этой аудитории, это будет большим достижением. Это позволит как китайским брендам выходить на российский рынок, так и российским брендам – на китайский», — сообщил Измайлов «РБ Спорт».
О продаже ФНЛ телевизионных прав Китаю стало известно в середине апреля. Первая лига заключила договор до конца сезона-2022/23 с возможностью пролонгации. Кроме того, ФНЛ может продать права на трансляции матчей первенства в Индии.
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