Денис Угаров: если у «Зенита» выйдет состав с засильем легионеров, то игра будет скучной

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров поделился ожиданиями от матча «Зенита» и «Динамо», который состоится сегодня, 22 апреля в Санкт-Петербурге в рамках очередного тура РПЛ.
«Если у «Зенита» выйдет состав с засильем легионеров, то игра будет скучной. А если выйдут футболисты, которые мало играли, то будет интереснее. Настало ли время для экспериментов с составом „Зенита“ из-за большого отрыва в таблице? Не то что для экспериментов. Просто если у тебя много футболистов, надо доверять всем, кто есть. Осталось несколько матчей, а некоторые игроки не сыграли ни одного полного, выходили на 10-15 минут максимум. Думаю, надо дать возможность им проявить себя, скоро снова пауза.
Способно ли «Динамо» повторить успех Кубка России и обыграть «Зенит» снова? Нет, не думаю. Кубок и чемпионат — два совершенно разные турнира. Это как «Акрон», который обыграл «Спартак», но в чемпионате Первой лиги находится чуть ниже середины таблицы. Так что будет совершенно другая игра и совершенно другие задачи. «Динамо» хочет подняться повыше, плюс идут разговоры, уберут тренера или не уберут. У «Зенита» гораздо более спокойная ситуация. Потому я и говорю, что можно дать шанс тем, кто мало играл. Потому что они изголодались по большому футболу. И тогда, повторюсь, будет интереснее. В противном случае «Зенит» может начать не очень ярко, как с «Локомотивом», пропустить, а потом пытаться выйти из ситуации», — приводит слова Угарова «РБ Спорт».
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