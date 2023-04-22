Мбаппе стал единоличным лидером гонки бомбардиров Лиги 1

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отметился дублем в матче 32-го тура чемпионата Франции с «Анже» (2:1) и стал единоличным лидером гонки бомбардиров Лиги 1.
На счету Мбаппе 22 гола и пять результативных передач в нынешнем сезоне французского чемпионата. На втором месте в списке бомбардиров находится форвард «Лилля» Джонатан Дэвид, в активе которого 20 забитых голов и четыре ассиста.
До вчерашнего матча Мбаппе и Дэвид забили по 20 голов в нынешнем сезоне и делили между собой первое место в списке бомбардиров турнира.
Напомним, Мбаппе также установил личное достижение – в активе форварда 214 полезных действий в чемпионате (157 голов и 57 голевых передач). Килиан повторил рекорд результативности чемпионата Франции в XXI веке, который до вчерашнего дня единолично удерживал Димитри Пайет.
Мбаппе празднует статус лучшего бомбардира «ПСЖ» с фанатами
- 22 апреля 2023
-
07:53
-
07:30
-
06:48
-
06:38
-
06:16
-
06:00
-
05:31
-
05:19
-
04:48
-
04:37
-
04:21
-
04:16
-
04:11
-
04:10
-
04:04
-
03:59
-
03:58
-
03:42
-
03:27
-
03:17
-
02:59
-
02:57
-
02:49
-
02:43
-
02:07
-
02:01
-
01:55
-
01:50
-
00:38
-
00:15
-
00:10
-
00:06
-
00:04
-
00:03
- 21 апреля 2023
-
23:52