Мбаппе стал единоличным лидером гонки бомбардиров Лиги 1

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отметился дублем в матче 32-го тура чемпионата Франции с «Анже» (2:1) и стал единоличным лидером гонки бомбардиров Лиги 1.

На счету Мбаппе 22 гола и пять результативных передач в нынешнем сезоне французского чемпионата. На втором месте в списке бомбардиров находится форвард «Лилля» Джонатан Дэвид, в активе которого 20 забитых голов и четыре ассиста.

До вчерашнего матча Мбаппе и Дэвид забили по 20 голов в нынешнем сезоне и делили между собой первое место в списке бомбардиров турнира.

Напомним, Мбаппе также установил личное достижение – в активе форварда 214 полезных действий в чемпионате (157 голов и 57 голевых передач). Килиан повторил рекорд результативности чемпионата Франции в XXI веке, который до вчерашнего дня единолично удерживал Димитри Пайет.

Мбаппе празднует статус лучшего бомбардира «ПСЖ» с фанатами