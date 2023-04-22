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Сергей Палкин: гарантирую вам, что украинский футбол станет сильнее, чем когда-либо

Сергей Палкин: гарантирую вам, что украинский футбол станет сильнее, чем когда-либо
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Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин рассказал о ситуации в клубе и планах на будущее.

«В составе «Шахтёра» шесть легионеров, как мы убедили их остаться? Мы играем в чемпионате, играем на европейской арене, это по-прежнему интересно футболистам. Конечно, мы говорим со всеми о безопасности и конкретных текущих условиях труда.

Однажды мы хотим вернуться на нашу прекрасную «Донбасс Арену», открытую в 2009 году. Это один из самых современных стадионов в Европе! Ближайшие перспективы? Я гарантирую вам, что украинский футбол станет сильнее, чем когда-либо», — приводит слова Палкина Le Temps.

Напомним, «Шахтёр» возглавляет турнирную таблицу украинского чемпионата, опережая ближайшего преследователя на шесть очков.

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