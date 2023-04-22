Сергей Палкин: гарантирую вам, что украинский футбол станет сильнее, чем когда-либо
Поделиться
Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин рассказал о ситуации в клубе и планах на будущее.
«В составе «Шахтёра» шесть легионеров, как мы убедили их остаться? Мы играем в чемпионате, играем на европейской арене, это по-прежнему интересно футболистам. Конечно, мы говорим со всеми о безопасности и конкретных текущих условиях труда.
Однажды мы хотим вернуться на нашу прекрасную «Донбасс Арену», открытую в 2009 году. Это один из самых современных стадионов в Европе! Ближайшие перспективы? Я гарантирую вам, что украинский футбол станет сильнее, чем когда-либо», — приводит слова Палкина Le Temps.
Напомним, «Шахтёр» возглавляет турнирную таблицу украинского чемпионата, опережая ближайшего преследователя на шесть очков.
Комментарии
- 22 апреля 2023
-
09:30
-
09:25
-
09:23
-
09:18
-
09:10
-
09:00
-
08:47
-
08:22
-
08:15
-
07:53
-
07:30
-
06:48
-
06:38
-
06:16
-
05:31
-
05:19
-
04:48
-
04:37
-
04:21
-
04:16
-
04:11
-
04:10
-
04:04
-
03:59
-
03:58
-
03:42
-
03:27
-
03:17
-
02:59
-
02:57
-
02:49
-
02:43
-
02:07
-
02:01
-
01:55
Партнерский контент