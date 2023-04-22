Мельников: шансы «Динамо» на успех в матче с «Зенитом»? Ноль целых ноль десятых

Экс-тренер «Зенита» Вячеслав Мельников поделился ожиданиями от предстоящего матча петербургской команды c «Динамо», а также высказал мнение о перспективах сине-бело-голубых взять чемпионство в этом сезоне.

«Альтернативы «Зениту» в борьбе за чемпионство нет. Матч с «Динамо» юридически не сделает петербургскую команду чемпионом. Тут больше ждёшь от «Зенита» чемпионской игры. Такой игры команда в этом году не показывает.

Мотивация слабовата у игроков. Они подсознательно все равно чувствуют, что им никто не угрожает в чемпионате, отрыв от конкурентов большой. Да и нет их, конкурентов. Кто-то чего-то выиграет, кто-то чего-то проиграет. Понятно, что через два-три тура «Зенит» всё равно досрочно станет чемпионом.

Наверное, у самих игроков «Зенита» в душе созревает какая-то такая мысль, что надо показать хороший футбол. Тот, на который рассчитывают болельщики. И тот, по которому сами футболисты, думаю, соскучились. Всё время играют с такой натугой… Матч с «Динамо» — хороший момент для того, чтобы реализовать эту идею. Тем более что динамовцы выбили «Зенит» из Кубка России. Хоть они сами далеко в этом турнире не прошли, навредили команде Семака по полной программе.

Поможет ли игрокам бело-голубых недавний 100-летний юбилей клуба? Как бы «Динамо» сильно ни хотело и какой бы юбилей у него ни был, «Зенит» объективно сильнее. Всё зависит не столько от соперника, сколько от самих петербуржцев. Если «Зенит» настроится и сыграет от ножа, как он умеет, шансы «Динамо» на успех в матче составят ноль целых ноль десятых», — приводит слова Мельникова «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — «Динамо» начнётся сегодня, 22 апреля, в 19:00 мск на «Газпром Арене». Клуб из Санкт-Петербурга лидирует в таблице Российской Премьер-Лиги с 55 очками. Московский клуб занимает пятое место.