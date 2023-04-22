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Гвардиола оценил игру «Наполи» и «Милана» в Лиге чемпионов

Гвардиола оценил игру «Наполи» и «Милана» в Лиге чемпионов
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил выступление «Наполи» и «Милана» в Лиге чемпионов.

«Итальянский футбол в полном порядке. Я смотрел матч «Наполи» — «Милан» и был впечатлён. Все игры неаполитанцев с миланцами были упорными в текущем сезоне. Все матчи заканчивались с небольшой разницей в счёте.

Теперь многие начнут говорить, что у «Наполи» плохой сезон, потому что они вылетели из Лиги чемпионов. Я наблюдал за ними и был впечатлён стилем их игры. Они выиграют титул, и мы посмотрим, что они сделают в Лиге чемпионов в следующем году.

«Наполи» опережает «Милан» в Серии A, и люди думают, что в Лиге чемпионов должно быть так же, но у «Милана» есть своя фишка в Европе. Этот клуб похож на «Баварию».

«Милан» был великолепен в прошлом, я не знаю, сколько кубков они выиграли. Это сильная команда», — приводит слова Гвардиолы La Gazzetta dello Sport.

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