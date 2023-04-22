Гризманн: я всегда говорил, что хочу поиграть в МЛС

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал, что всегда хотел однажды поиграть в американской МЛС, однако отметил, что в мире нет клуба, в котором он чувствовал бы себя счастливее, чем в составе «матрасников».
«МЛС? Я всегда говорил, что хочу поиграть там, но я сделал всё возможное, чтобы продолжать выступления в Европе. Я наслаждаюсь своей игрой за «Атлетико». Нет клуба, где бы я чувствовал себя счастливее», — приводит слова Гризманна DAZN.
Контракт Гризманна с «Атлетико» рассчитан до 2024 года. В текущем сезоне французский нападающий отметился 12 забитыми мячами и 11 результативными передачами в 39 сыгранных матчах за мадридцев во всех турнирах.
«Атлетико» дома обыграл «Альмерию» благодаря дублю Гризманна
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
- 22 апреля 2023
-
09:30
-
09:25
-
09:23
-
09:18
-
09:10
-
09:00
-
08:47
-
08:22
-
08:15
-
07:53
-
07:30
-
06:48
-
06:38
-
06:16
-
05:31
-
05:19
-
04:48
-
04:37
-
04:21
-
04:16
-
04:11
-
04:10
-
04:04
-
03:59
-
03:58
-
03:42
-
03:27
-
03:17
-
02:59
-
02:57
-
02:49
-
02:43
-
02:07
-
02:01
-
01:55