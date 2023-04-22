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Гризманн: я всегда говорил, что хочу поиграть в МЛС

Гризманн: я всегда говорил, что хочу поиграть в МЛС
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Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал, что всегда хотел однажды поиграть в американской МЛС, однако отметил, что в мире нет клуба, в котором он чувствовал бы себя счастливее, чем в составе «матрасников».

«МЛС? Я всегда говорил, что хочу поиграть там, но я сделал всё возможное, чтобы продолжать выступления в Европе. Я наслаждаюсь своей игрой за «Атлетико». Нет клуба, где бы я чувствовал себя счастливее», — приводит слова Гризманна DAZN.

Контракт Гризманна с «Атлетико» рассчитан до 2024 года. В текущем сезоне французский нападающий отметился 12 забитыми мячами и 11 результативными передачами в 39 сыгранных матчах за мадридцев во всех турнирах.

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Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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