Член совдира «Динамо» Гафин: Бувачу комфортно в Москве, он настроен отработать контракт

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о работе спортивного директора клуба Желько Бувача.

«Не планирует ли Бувач покидать клуб? Мы с ним общались, он настроен отработать свой контракт. Желько полностью адаптировался — ему комфортно в Москве. Он вносит огромный вклад в развитие клуба. Может, не всегда и не всем это видно, но по всей вертикали команд влияние Бувача очень большое», — сказал Гафин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Славиши Йокановича набрала 39 очков после 23 матчей. В чемпионате России лидирует санкт-петербургский «Зенит» — 55 очков.