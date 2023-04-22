Член совдира «Динамо» Гафин: Бувачу комфортно в Москве, он настроен отработать контракт
Поделиться
Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о работе спортивного директора клуба Желько Бувача.
«Не планирует ли Бувач покидать клуб? Мы с ним общались, он настроен отработать свой контракт. Желько полностью адаптировался — ему комфортно в Москве. Он вносит огромный вклад в развитие клуба. Может, не всегда и не всем это видно, но по всей вертикали команд влияние Бувача очень большое», — сказал Гафин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Славиши Йокановича набрала 39 очков после 23 матчей. В чемпионате России лидирует санкт-петербургский «Зенит» — 55 очков.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 апреля 2023
-
11:00
-
11:00
-
11:00
-
10:58
-
10:49
-
10:43
-
10:37
-
10:30
-
10:07
-
10:05
-
10:02
-
10:00
-
10:00
-
09:56
-
09:52
-
09:45
-
09:30
-
09:25
-
09:23
-
09:18
-
09:10
-
09:00
-
08:47
-
08:22
-
08:15
-
07:53
-
07:30
-
06:48
-
06:38
-
06:16
-
05:31
-
05:19
-
04:48
-
04:37
-
04:21
Партнерский контент