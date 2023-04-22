Игорь Шалимов: с «Краснодаром» «Крылья» показали сверхволевой футбол

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о матче 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России «Краснодар» — «Крылья Советов» (2:2, 3:0 по пенальти).
«У «Краснодара» в центре — мечта Сергея Галицкого: Черников — Кривцов — Сперцян, лучшая, по мнению владельца клуба, тройка полузащитников в РПЛ.
«Крылья» очень сильно поменяли состав — на мой взгляд, это связано с тем, что следующая игра в РПЛ с «Пари НН». Отрыв там шесть очков, и Самара явно думает над тем, чтобы не подпустить к себе Нижний.
На мой взгляд, достаточно спорное удаление Рахмановича после второй жёлтой. Повтор не дает чёткого понимания момента.
После 0:2 Самара не сдалась, сделали замены — и, несмотря на важный матч с Нижним, «Крылья» старались если и проиграть, то с музыкой. И тут вопрос к «Краснодару»: команда не разложила правильно эту игру, чтобы спокойно довести матч до победы. И от «Крыльев» я просто обалдел — да, по одному голу есть вопрос по «вне игры», но в целом команда показала сверхволевой футбол», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».
- 22 апреля 2023
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