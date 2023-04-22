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«Мы потеряли важное оружие». Жиру — об отсутствии Бензема на чемпионате мира 2022 года

«Мы потеряли важное оружие». Жиру — об отсутствии Бензема на чемпионате мира 2022 года
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Нападающий сборной Франции и итальянского «Милана» Оливье Жиру высказался об отсутствии в составе французской национальной команды на чемпионате мира 2022 года в Катаре форварда мадридского «Реала» Карима Бензема. Игрок «россонери» заявил, что французы в лице футболиста мадридцев потеряли важное оружие.

«Когда я слышу о том, что некоторые из нас вздохнули с облегчением, узнав, что Бензема уходит, думаю, что это полный абсурд! Нам было жаль его. Я сказал ему об этом лично. Очевидно, что мы потеряли важное оружие. Мы были разочарованы и за него, и за себя», — приводит слова Жиру L'Equipe.

Бензема покинул расположение сборной Франции перед самым стартом турнира в Катаре. По слухам, такое решение игрок принял из-за конфликта с главным тренером Дидье Дешамом.

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