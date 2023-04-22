Полузащитник «Зенита» Клаудиньо заявил о готовности отработать свой контракт до конца

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо заявил о готовности отработать свой контракт с сине-бело-голубыми до конца. Бразилец хочет помогать команде побеждать и брать новые трофеи.
«Я живу сегодняшним днём, мой контракт с клубом рассчитан до 2027 года, и я собираюсь отработать его до конца, помогая команде побеждать и брать всё новые трофеи. Разумеется, всегда существует вариант, что клуб получит предложение по поводу меня, рассмотрит и оценит его, а потом будет решать — принимать его или не принимать», – приводит слова Клаудиньо «РИА Новости Спорт».
Клаудиньо играет за «Зенит» с 2021 года. Летом прошлого года полузащитник подписал новый контракт с санкт-петербургской командой. В СМИ появлялась информация об интересе к Клаудиньо со стороны бразильских клубов.
- 22 апреля 2023
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