Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Динамо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо заявил о готовности отработать свой контракт до конца

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо заявил о готовности отработать свой контракт до конца
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо заявил о готовности отработать свой контракт с сине-бело-голубыми до конца. Бразилец хочет помогать команде побеждать и брать новые трофеи.

«Я живу сегодняшним днём, мой контракт с клубом рассчитан до 2027 года, и я собираюсь отработать его до конца, помогая команде побеждать и брать всё новые трофеи. Разумеется, всегда существует вариант, что клуб получит предложение по поводу меня, рассмотрит и оценит его, а потом будет решать — принимать его или не принимать», – приводит слова Клаудиньо «РИА Новости Спорт».

Клаудиньо играет за «Зенит» с 2021 года. Летом прошлого года полузащитник подписал новый контракт с санкт-петербургской командой. В СМИ появлялась информация об интересе к Клаудиньо со стороны бразильских клубов.

Материалы по теме
Клаудиньо — о возможности игры за сборную России: моя цель — играть за Бразилию
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023