«Я наёмный рабочий». Газизов — о своём возможном уходе из «Уфы»
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал слухи о своём возможном уходе из уфимского клуба по окончании текущего сезона. Функционер назвал себя наёмным рабочим.
«Покину ли я «Уфу»? Такая информация появляется каждый день. Я наёмный рабочий человек в футбольном клубе. Что на это реагировать? «Уфа» всегда будет в футболе. Пока делаю всё, что есть возможное. Футбол должен существовать в республике», — приводит слова Газизова Sport24.
54-летний Газизов работает генеральным директором «Уфы» с 2012 года с небольшим перерывом на работу в московском «Спартаке». В СМИ ранее появилась информация, что функционер может покинуть свой пост по окончании сезона. «Уфа» занимает 16-е место в Мелбет Первой лиге после 27 матчей с 25 очками.
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