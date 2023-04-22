Стрепетов: ничья с «Зенитом» «Динамо» не устроит — им нужны три очка

Бывший футболист Алексей Стрепетов поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Динамо». Встреча состоится сегодня, 22 апреля. Начало игры — в 19:00 мск.

«Когда динамовцы приехали в Петербург и победили в кубковом матче, «Зенит» ещё не был тем «Зенитом», которым является сейчас. Ребята уже набрали определённую функциональную форму, все лидеры в строю. Очень жаждет забить гол Малком — наверняка у него есть большое желание побороться за звание бомбардира. Вернулся в строй Родригао. Да и у многих россиян есть большое желание выйти и доказать свою состоятельность Сергею Семаку.

Неожиданные имена в составе? Нет, думаю, тренерский штаб с ним определился — и состав примерно одинаков в каждой игре. Но чем опасно «Динамо»: они начали выигрывать — не везде по игре, где-то удача и везение сопутствовали — но у них есть хорошие шансы зацепиться за уходящий бронзовый поезд. ЦСКА и «Спартак», например, ещё играют между собой. И в случае победы над «Зенитом» у «Динамо» появится шанс, сложится такой московский треугольник плюс «Ростов», которые будут бороться за второе и третье места. Плюс у «Динамо» 100-летний юбилей, им захочется преподнести болельщикам подарок. Хотя игра, конечно, будет сложной. Конечно, «Зенит» — фаворит, команде нужен ещё больший задел. Так что настрой будет сумасшедший, но и «Динамо» в этом не уступит. Потому что ничья москвичей не устроит — им нужны три очка», — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».