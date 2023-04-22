Лепёхин: «Зенит» — фаворит любого матча, поэтому не жду сложностей в игре с «Динамо»

Бывший футболист Константин Лепёхин поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Динамо». Встреча состоится сегодня, 22 апреля. Начало игры — в 19:00 мск.
«Не жду сложностей для «Зенита» в игре с «Динамо». Думаю, будет рядовая победа. «Зенит» — фаворит любого матча и всего чемпионата, да и «Динамо» нестабильно. Может, не совсем крупно, но «Зенит» выиграет. Шансы против «Зенита», безусловно, есть у всех. Но, чтобы обыграть их кому-то из России, нужна огромная мотивация, большой объём работы и удача. Если все три компонента срастутся, то «Зенит» потеряет очки.
Чисто теоретически интрига в чемпионате ещё присутствует. Но всем понятно, что должно случиться чудо, чтобы «Зенит» упустил чемпионство, даже теряя очки», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
- 22 апреля 2023
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