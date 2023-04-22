Модрич хочет завершить карьеру в «Реале». Перес сообщил ему о продлении контракта на год

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес в личной беседе с хорватским полузащитником команды Лукой Модричем заявил ему о планах предложить продление контракта на один сезон, сообщает Relevo.
По информации источника, 37-летний Модрич не хочет переходить в какой-либо другой клуб и планирует завершить свою профессиональную карьеру именно в «Реале». Ожидается, что клуб предложит ему продление контракта официально по окончании сезона. Хорват был удовлетворён предложенными условиями. Для Модрича наиболее важен комфорт, который есть у него и его семьи в Мадриде.
Модрич отметился шестью забитыми мячами и шестью результативными передачами в 42 сыгранных матчах за «Реал» в текущем сезоне во всех турнирах.
Мадридский «Реал» обыграл «Кадис» в матче Ла Лиги
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
- 22 апреля 2023
-
12:30
-
12:21
-
12:12
-
12:11
-
12:04
-
12:01
-
12:00
-
12:00
-
11:40
-
11:35
-
11:30
-
11:23
-
11:08
-
11:00
-
11:00
-
11:00
-
10:58
-
10:49
-
10:43
-
10:37
-
10:30
-
10:07
-
10:05
-
10:02
-
10:00
-
10:00
-
09:56
-
09:52
-
09:45
-
09:30
-
09:25
-
09:23
-
09:18
-
09:10
-
09:00