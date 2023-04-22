Модрич хочет завершить карьеру в «Реале». Перес сообщил ему о продлении контракта на год

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес в личной беседе с хорватским полузащитником команды Лукой Модричем заявил ему о планах предложить продление контракта на один сезон, сообщает Relevo.

По информации источника, 37-летний Модрич не хочет переходить в какой-либо другой клуб и планирует завершить свою профессиональную карьеру именно в «Реале». Ожидается, что клуб предложит ему продление контракта официально по окончании сезона. Хорват был удовлетворён предложенными условиями. Для Модрича наиболее важен комфорт, который есть у него и его семьи в Мадриде.

Модрич отметился шестью забитыми мячами и шестью результативными передачами в 42 сыгранных матчах за «Реал» в текущем сезоне во всех турнирах.

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