Серхио Рамос сравнил Париж и Мадрид

Защитник французского «ПСЖ» Серхио Рамос, ранее выступавший за мадридский «Реал», сравнил жизнь в Париже и Мадриде, заявив, что ему нравятся оба города, которые он считает величайшими и красивейшими в мире.

«Париж — это город, в котором есть всё. Его жители позволили мне почувствовать себя как дома сразу, как только я приехал. С другой стороны, очевидно, что Мадрид — это Мадрид. Я люблю его за атмосферу, его музеи и рестораны… А особенно за людей, семью и друзей. У меня всё ещё есть свой дом в Мадриде, поэтому, когда позволяет график, я время от времени приезжаю туда со своей семьёй и друзьями. В любом случае это два величайших и красивейших города мира», — приводит слова Рамоса Esquire.com.

Рамос провёл в «Реале» 16 сезонов, перейдя в «ПСЖ» на правах свободного агента в 2021 году.

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