«Много примеров, когда аутсайдеры выигрывают». Семшов — о матче «Зенита» и «Динамо»

Бывший полузащитник «Зенита» и «Динамо» Игорь Семшов поделился ожиданиями от предстоящего матча 24-го тура РПЛ между петербуржцами и москвичами. Экс-футболист отметил, что всё покажет сама игра, так как аутсайдеры часто выигрывают у фаворитов. Также Семшов выделил игроков, которые могут стать лидерами «Динамо».

«Любая команда, которая проигрывает в Кубке и вылетает из него, захочет забыть этот результат и изменить его в следующей игре с командой-обидчицей. Тем более «Зенит» сейчас потерял очки в Ростове. Чем быстрее петербуржцы станут чемпионами, тем легче им будет играть дальше. Может быть, Семак будет доверять молодым футболистам, которые попробуют себя в РПЛ. Обе эти команды будут играть на победу, нас ждёт интересная игра. Многие считают, что бело-голубые сейчас не в лучшей форме, но они вырвали победу у нижегородцев в последнем туре. Команда приедет в Питер в приподнятом настроении и может показать хороший футбол.

Мы можем только гадать и думать, у кого какие шансы, но всё покажет сама игра. Много примеров, когда аутсайдеры выигрывают. Поэтому нельзя кому-то заведомо отдать преимущество. Каждая команда решает свои задачи: «Динамо» ещё не закончило борьбу за второе место, а «Зенит» будет стараться быстрее забрать золото. Многое зависит от бразильцев сине-бело-голубых, но и в «Динамо» есть люди, которые могут стать лидерами и повести ребят за собой. Этого не получалось сделать на протяжении сезона, но в таких играх игроки становятся увереннее и берут лидерство на себя.

В «Динамо» быть в роли лидера могут Фомин, Смолов. Могут даже пытаться Тюкавин и Захарян, но они ещё слишком молоды и нестабильны. Но чем быстрее Арсен и Константин станут увереннее, тем проще им будет в дальнейшем. Лидер есть лидер, когда ты находишься за спинами партнёров по команде, это другое ощущение. У вожаков тоже может игра не идти, но своим присутствием они воодушевляют товарищей по команде.

Думаю, матч будет результативным, будет ли в итоге победитель, трудно сказать. Хочется, чтобы игра была открытой и команды не боялись играть, кружились бы по-футбольному. Потому что для любого футболиста главное событие не тренировка, а конкретный матч чемпионата. Думаю, больше двух мячей будет забито в этой игре, а победит тот, кому сильнее повезёт», – приводит слова Семшова Metaratings.

«Зенит» и «Динамо» сыграют в Санкт-Петербурге сегодня, 22 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.