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Сафонов: когда на кону товарищеский турнир, думаешь: а зачем? Поеду в отпуск

Сафонов: когда на кону товарищеский турнир, думаешь: а зачем? Поеду в отпуск
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Голкипер сборной России и «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о решении РФС отказаться от участия в товарищеском турнире Центральной Азии. Вратарь признался, что подумал об отпуске, когда только услышал о решении организации.

«Действительно ли большое количество матчей не пойдёт на пользу футболистам? Первая моя мысль, когда узнал новость: «Ну поеду в отпуск». Вот и всё. К концу сезона все уставшие. Когда на кону товарищеский турнир, всегда есть мысль: а зачем он нужен? Сейчас никаких мыслей нет. Был бы турнир — поехали бы играть. С удовольствием сыграли бы, но сейчас нет смысла говорить о нём, его всё равно для нас не будет», — приводит слова Сафонова «Матч ТВ».

РФС принял решение отказаться от участия в азиатском кубке из-за тяжёлых климатических условий.

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