Петржела: уверен, «Зенит» победит «Динамо». Нужно взять реванш за поражение в Кубке России

Чешский тренер Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Динамо». Встреча состоится сегодня, 22 апреля. Начало игры — в 19:00 мск.

«Уверен, что «Зенит» сегодня победит «Динамо». Нужно взять реванш за поражение в Кубке России! До чемпионства питерцев осталось несколько туров. Никакой интриги в борьбе за золото я не вижу. Всем было понятно ещё до начала чемпионата, что «Зенит» вновь выиграет РПЛ. У них самые лучшие игроки в России. Кубок — отдельная история. В одном отдельном матче может произойти всякое, никто не застрахован», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Ранее «Динамо» обыграло «Зенит» (1:1, 5:4 по пенальти) в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.