Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Динамо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Петржела: уверен, «Зенит» победит «Динамо». Нужно взять реванш за поражение в Кубке России

Петржела: уверен, «Зенит» победит «Динамо». Нужно взять реванш за поражение в Кубке России
Аудио-версия:
Комментарии

Чешский тренер Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Динамо». Встреча состоится сегодня, 22 апреля. Начало игры — в 19:00 мск.

«Уверен, что «Зенит» сегодня победит «Динамо». Нужно взять реванш за поражение в Кубке России! До чемпионства питерцев осталось несколько туров. Никакой интриги в борьбе за золото я не вижу. Всем было понятно ещё до начала чемпионата, что «Зенит» вновь выиграет РПЛ. У них самые лучшие игроки в России. Кубок — отдельная история. В одном отдельном матче может произойти всякое, никто не застрахован», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Ранее «Динамо» обыграло «Зенит» (1:1, 5:4 по пенальти) в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

Материалы по теме
Самый принципиальный матч для Талалаева! Кто победит в битве за выживание в РПЛ? LIVE
Live
Самый принципиальный матч для Талалаева! Кто победит в битве за выживание в РПЛ? LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023