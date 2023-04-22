Женский «Локомотив» разгромил «Крылья Советов» в матче Суперлиги

Завершился матч 6-го тура женской Суперлиги, в котором встречались московский «Локомотив» и самарские «Крылья Советов». Команды играли на стадионе «Сапсан Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Ксенией Горячевой. «Локомотив» одержал победу со счётом 3:0.

На седьмой минуте отличилась нападающая Маклинс Чиноньерем. Через 20 минут защитница Анна Кожникова укрепила преимущество железнодорожниц. На 39-й минуте полузащитница Яна Шеина установила окончательный счёт — 3:0.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице российской Суперлиги сезона-2023. Команда набрала 15 очков после шести матчей. «Крылья Советов» находятся на 11-й строчке, заработав два очка. Лидирует «Зенит» (18).