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Женский «Локомотив» разгромил «Крылья Советов» в матче Суперлиги

Женский «Локомотив» разгромил «Крылья Советов» в матче Суперлиги
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Завершился матч 6-го тура женской Суперлиги, в котором встречались московский «Локомотив» и самарские «Крылья Советов». Команды играли на стадионе «Сапсан Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Ксенией Горячевой. «Локомотив» одержал победу со счётом 3:0.

На седьмой минуте отличилась нападающая Маклинс Чиноньерем. Через 20 минут защитница Анна Кожникова укрепила преимущество железнодорожниц. На 39-й минуте полузащитница Яна Шеина установила окончательный счёт — 3:0.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице российской Суперлиги сезона-2023. Команда набрала 15 очков после шести матчей. «Крылья Советов» находятся на 11-й строчке, заработав два очка. Лидирует «Зенит» (18).

Россия - Суперлига (ж). 6-й тур
22 апреля 2023, суббота. 11:30 МСК
Локомотив (ж)
Москва
Окончен
3 : 0
Крылья Советов (ж)
Самара
1:0 Чиноньерем – 7'   2:0 Кожникова – 27'   3:0 Шеина – 39'
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