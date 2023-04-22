Барриос заявил, что хочет отомстить «Динамо» за поражение «Зенита» в Кубке

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вильмар Барриос признался, что хочет отомстить московскому «Динамо» за поражение в матче Пути регионов Фонбет Кубка России (1:1, 4:5 пен.). Колумбиец отметил, что победа над бело-голубыми в 24-м туре РПЛ очень важна для петербуржцев, чтобы приблизиться к завоеванию титула.
«Есть ли у меня желание отомстить «Динамо» за поражение в Кубке? Лично у меня точно есть желание взять реванш. Но, помимо этого, субботняя встреча очень важна сама по себе — чемпионат выходит на финишную прямую. «Динамо» — хорошая команда, но нам очень важно одержать победу, чтобы приблизиться к нашей цели. Игра будет очень интересной», — приводит слова Барриоса «Матч ТВ».
«Зенит» и «Динамо» сыграют сегодня, 22 апреля, в Санкт-Петербурге (19:00 мск).
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