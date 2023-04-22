Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Динамо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Руслан Нигматуллин: «Зенит» победит «Динамо» и окончательно убьёт интригу в РПЛ

Руслан Нигматуллин: «Зенит» победит «Динамо» и окончательно убьёт интригу в РПЛ
Комментарии

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Динамо». Встреча состоится сегодня, 22 апреля. Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Зенит» однозначный фаворит в матче с «Динамо». Москвичи сейчас показывают очень нестабильный футбол, даже у себя дома. Конечно, можно настроиться и выиграть отдельно взятый матч, но я не думаю, что это тот случай. Уверен, «Зенит» сегодня окончательно убьёт интригу в РПЛ. Плохо, что так происходит. Борьба за чемпионство не должна умирать за семь туров до конца чемпионата», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Материалы по теме
Три пенальти и камбэк команды Талалаева! Безумная битва за выживание в РПЛ! LIVE
Live
Три пенальти и камбэк команды Талалаева! Безумная битва за выживание в РПЛ! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023