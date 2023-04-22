Руслан Нигматуллин: «Зенит» победит «Динамо» и окончательно убьёт интригу в РПЛ

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Динамо». Встреча состоится сегодня, 22 апреля. Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Зенит» однозначный фаворит в матче с «Динамо». Москвичи сейчас показывают очень нестабильный футбол, даже у себя дома. Конечно, можно настроиться и выиграть отдельно взятый матч, но я не думаю, что это тот случай. Уверен, «Зенит» сегодня окончательно убьёт интригу в РПЛ. Плохо, что так происходит. Борьба за чемпионство не должна умирать за семь туров до конца чемпионата», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.