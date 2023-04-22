Мигель Данни: «Зенит» не всегда побеждает — интрига в матче с «Динамо» есть

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и московского «Динамо» Мигел Данни заявил, что в очном матче между соперниками в 24-м туре Российской Премьер-Лиги есть интрига, так как сине-бело-голубые не всегда побеждают. Португалец назвал противостояние интересным.

«Нас ждёт интересное противостояние двух сильных команд РПЛ. Наверное, «Зенит» можно назвать явным фаворитом в этом матче. «Динамо» нестабильно в последнее время, а питерцы совсем скоро должны стать чемпионами. В любом случае интрига в этом матче есть, «Зенит» не всегда побеждает», — сказал Данни в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Стартовый свисток в матче «Зенита» и «Динамо» прозвучит сегодня, 22 апреля, в 19:00 по московскому времени.