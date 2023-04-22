Мигель Данни: «Зенит» не всегда побеждает — интрига в матче с «Динамо» есть
Поделиться
Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и московского «Динамо» Мигел Данни заявил, что в очном матче между соперниками в 24-м туре Российской Премьер-Лиги есть интрига, так как сине-бело-голубые не всегда побеждают. Португалец назвал противостояние интересным.
«Нас ждёт интересное противостояние двух сильных команд РПЛ. Наверное, «Зенит» можно назвать явным фаворитом в этом матче. «Динамо» нестабильно в последнее время, а питерцы совсем скоро должны стать чемпионами. В любом случае интрига в этом матче есть, «Зенит» не всегда побеждает», — сказал Данни в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Стартовый свисток в матче «Зенита» и «Динамо» прозвучит сегодня, 22 апреля, в 19:00 по московскому времени.
Комментарии
- 22 апреля 2023
-
14:02
-
14:00
-
14:00
-
13:54
-
13:50
-
13:40
-
13:39
-
13:33
-
13:30
-
13:26
-
13:25
-
13:10
-
13:04
-
12:50
-
12:36
-
12:30
-
12:21
-
12:12
-
12:11
-
12:04
-
12:01
-
12:00
-
12:00
-
11:40
-
11:35
-
11:30
-
11:23
-
11:08
-
11:00
-
11:00
-
11:00
-
10:58
-
10:49
-
10:43
-
10:37
Партнерский контент