Машкарин: не сомневаюсь, что защитники ЦСКА выключат Дзюбу из игры

Бывший защитник московского ЦСКА Денис Машкарин поделился ожиданиями от матча красно-синих с «Локомотивом» в 24-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится завтра, 23 апреля. Начало игры — в 19:30 мск.

«У армейцев квалифицированная оборона. Восстановился Дивеев — это большой плюс для команды. Ну и на последнем рубеже есть Акинфеев, лучший наш вратарь последних десятилетий. Безусловно, Дзюбе надо уделить повышенное внимание. Он хороший футболист — опытный, с мастерством. Скорости уже не те, конечно, но компенсирует это пасами, взаимодействием с партнёрами, хорошим выбором позиции. Защитникам надо играть с ним плотнее. Концентрация должна быть до конца эпизода.

В матче «Локомотив» — «Краснодар» был момент: защитник выключился на какую-то долю секунды, когда Баринов бил по воротам, Дзюба сразу среагировал и добил. То есть любой эпизод надо доигрывать до конца: где-то подстраховать вратаря, где-то поближе к форварду. Основной момент — концентрация. А так, Артём показывает свой уровень. Забил шесть мячей, удачное приобретение «Локомотива». Ему опыт помогает: он оказывается в той точке, где нужно и когда нужно.

Поможет ли то, что Акинфеев и Дивеев знают игровую манеру Дзюбы? Конечно. Говорю же, в ЦСКА квалифицированные защитники, за сборные играют. Я не сомневаюсь, что они выключат Дзюбу из игры», — приводит слова Машкарина «РБ Спорт».