Игрок «Зенита» Барриос назвал своих самых близких друзей среди россиян команды

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вильмар Барриос назвал футболистов петербуржцев Андрея Мостового и Далера Кузяева своими самыми близкими друзьями в команде.

«Если мы говорим о наших россиянах, то, действительно, чаще всего общаемся с Мостовым, Кузяевым, Чистяковым. А Мосто и Кузяев — самые близкие друзья.

Причём с Андреем это зародилось буквально с того момента, когда он пришёл в команду. Мы как-то сразу совпали по настроению, взглядам на жизнь и футбол. Очень приятный человек. Его все очень любят в «Зените». Кстати, если чувствую, что могу дать Андрею дружеский совет, как улучшить игру на поле, то делаю это.

Как он реагирует? Мосто — такой человек, который прислушивается. А благодаря нашим хорошим отношениям я верю, что мы оба делаем друг друга лучше. Некоторый языковой барьер не мешает нам общаться. Надеюсь, наша дружба будет развиваться и дальше», — приводит слова Барриоса «Матч ТВ».