Перенесённый матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Челси» состоится 25 мая

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Перенесённый матч 32-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Челси» состоится в четверг, 25 мая. Об этом сообщил официальный сайт «красных дьяволов».

Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени. Игра была перенесена из-за участия «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Кубка Англии. Завтра, 23 апреля, команда Эрика тен Хага встретится с «Брайтон энд Хоув Альбион». Начало игры — в 18:30 мск.

«Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 59 очков после 30 матчей. «Челси» находится на 11-й строчке, заработав 39 очков после 31 игры. Лидирует «Арсенал» (75). В матче первого круга текущего сезона «Челси» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью — 1:1.

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